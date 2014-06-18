Украина требует объяснений от РФ, как ПЗРК «Игла» попали с российской военной базы на Донбасс

Украина сегодня в рамках очередного заседания Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности обратилась к России с требованием дать разъяснение, каким образом ПЗРК «Игла» попали с российской военной базы в руки пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел, компетентными органами Украины получены фотодоказательства российского происхождения ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы), которые применяются террористами в Донецкой и Луганской областях.

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Так, 6 июня после отражения атаки террористов на пункт пропуска «Мариновка» (Донецкая область) на месте боевых действий был найден ящик от изделий «9М39» (ПЗРК «Игла»). Упаковочный лист, который находился в ящике, свидетельствует о том, что отмеченные ПЗРК хранились с 2001 года в воинской части противовоздушной обороны ВС России №33859 (Ейск, Краснодарский край). Последняя отметка о проверке их наличия в месте хранения на складе в/ч №33859 датирована 12 апреля 2014 года. Это наглядно демонстрируют приведенные фотоматериалы.

Таким образом, еще 12 апреля отмеченные ракетные комплексы хранились на военной базе ВС РФ в Ейске, а уже 6 июня использовались террористами при штурме пункта пропуска «Мариновка» на украинско-российской границе.

В МИД отметили, что передача Российской Федерацией ПЗРК террористам не только подтверждает факты прямого вмешательства во внутренние дела Украины и поддержку Россией терроризма как явления, но является грубым нарушением российской стороной международных обязательств относительно контроля за хранением и передачами ПЗРК в рамках Вассенаарской договоренности – «Элементов экспортного контроля за переносными зенитно-ракетными комплексами».