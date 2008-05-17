Каждый десятый наркоман проживает в Киеве

Каждый десятый украинский наркоман проживает в Киеве, заявила директор Государственной социальной службы для семьи, детей и молодежи Наталья ЛУКЬЯНОВА, выступая на коллегии Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, она сообщила, что по данным официальной статистики в Украине насчитывается более 100 тысяч потребителей инъекционных наркотиков, и среди них 10 тысяч живут в столице.

"Но международные эксперты утверждают, что реальное количество наркозависимых можно умножить как минимум на 8. Как можно говорить о том, что Киев - социальный город?", - подчеркнула Н.ЛУКЬЯНОВА.

По ее словам, сегодня ряд наркологических заведений, специально созданных в Киеве для помощи наркозависимым, на прием клиента тратят всего 30 копеек. Н.ЛУКЬЯНОВА подчеркнула, что в местном бюджете есть средства на приобретение квартир руководству мэрии, дорогих автомобилей, земельных участков и дорогой одежды, однако на то, чтобы врач-нарколог смог оказать качественную помощь молодому человеку, который оступился и всеми силами хочет выбраться из неприятностей, денег не хватает.

"Я хочу, чтобы подростки не сидели возле игровых автоматов, не курили под подъездами, не пили целыми днями пиво возле учебных заведений. Городская власть должна обеспечить достойный досуг для молодежи, и у них не будет желания употреблять наркотики! А сегодня кто должен ответить за то, что творится с будущими поколениями киевлян? Есть ли до этого дело современной власти в Киеве?", - заявила Н.ЛУКЬЯНОВА, которая баллотируется в Киевский городской совет по списку блока "Наша Украина - Народная самооборона".