В штабе АТО уточняют, что 6 июня боевики сбили АН-30Б, который совершал наблюдательный полет
21:28, 08 июня 2014Политика
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В штабе АТО уточняют, что боевики над Словянском сбили самолет АН-30Б, который совершал наблюдательный полет над Славянском.
Фото: InfoResist
"В связи с тем, что в СМИ распространяется разная информация относительно модели самолета, Штаб АТО уточняет, над Славянском был сбит самолет АН-30Б а не АН-24. Самолет АН-30Б проводил наблюдательный полет", - написал на своей странице в Facebook спикер АТО Владислав Селезнев. Читайте такжеТеррористы сбили украинский самолет над Славянском из новейшего российского ПЗРК - Тымчук
В результате падения самолет полностью разрушен, трое из восьми членов экипажа спасены, пятеро погибли.
Он также сообщил, что поисково-эвакуационные мероприятия в точке падения военно-транспортного самолета Воздушных Сил Украины завершены .
Тела всех погибших членов экипажа с места трагедии эвакуированы.
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