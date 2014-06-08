В штабе АТО уточняют, что 6 июня боевики сбили АН-30Б, который совершал наблюдательный полет

"В связи с тем, что в СМИ распространяется разная информация относительно модели самолета, Штаб АТО уточняет, над Славянском был сбит самолет АН-30Б а не АН-24. Самолет АН-30Б проводил наблюдательный полет", - написал на своей странице в Facebook спикер АТО Владислав Селезнев. Читайте такжеТеррористы сбили украинский самолет над Славянском из новейшего российского ПЗРК - Тымчук

В результате падения самолет полностью разрушен, трое из восьми членов экипажа спасены, пятеро погибли.

Он также сообщил, что поисково-эвакуационные мероприятия в точке падения военно-транспортного самолета Воздушных Сил Украины завершены .

Тела всех погибших членов экипажа с места трагедии эвакуированы.