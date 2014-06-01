Стали известны подробности нападения на церковь в Крыму: казаки выломали двери и избили прихожан

В Крыму «казаки» разгромили церковь Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Киевской патриархии.

Как говорится в сообщении, сегодня, 1 июня, в 8 часов утра в с. Перевальное в Крыму в храм Покрова Пресвятой Богородици УПЦ Киевского патриархата, выломив двери, ворвалась группа вооруженных лиц криминальной внешности, которые были наряжены, как казаки.

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Они разгромили внутреннее обустройство храма и заняли его, не допустив настоятеля протоиерея Ивана Катькала к свершению службы. Когда прибыл священник, погромщики с ругательствами напали на него, разбили автомобиль, сообщили в пресс-центре.

На защиту своего пастыря выступили прихожане, которые также пострадали. В частности, побои получила беременная женщина и дочь отца Ивана, больная церебральным параличом.

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На все обращения к российской полиции в Крыму сначала не было ни одного ответа. Лишь через три часа прибыли полицейские, которые, однако, стали на сторону нападающих. Как бандиты-казаки, так и полицейские объясняли свои действия тем, что «Киевский патриархат ведет антироссийскую деятельность и таким не место в российском Крыму», отметили в пресс-центре.

На обращение управляющего епархией архиепископа Климента российские власти Крыма до сих пор не отреагировали.

В Киевской патриархии считают нападение на Покровский храм в с. Перевальное спланированной акцией, поскольку накануне, в субботу вечером, к отцу Ивану Катькала домой приезжал священник Московского патриархата и требовал добровольно «освободить» храм, заявив: «это твои последние дни в Крыму».

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«Также за последние дни в Крыму бесследно исчезли трое активистов украинского общества. Все эти события вызывают большую обеспокоенность и опасение, что вскоре подобные погромы и захвати могут произойти и в других крымских храмах УПЦ КП», - подчеркивается в сообщении.

В связи с этим пресс-центр Киевской патриархии выражает решительный протест против насильственных действий, совершенных против храма, духовенства и верующих Киевского патриархата в с. Перевальное, АР Крым.

«Мы требуем от российских властей в Крыму прекратить притеснения православных украинских верующих, а ответственных лиц из числа нападающих и полицейских, которые им способствуют, привлечь к ответственности», - подчеркивается в сообщении.