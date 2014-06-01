Вопрос для «фракции Арбузова-Курченко»

За фееричной эпопеей с неудачной попыткой лишения Царева депутатского мандата (и неприкосновенности), президентскими выборами, событиями на Востоке и обсуждением целесообразности роспуска парламента из общественного поля зрения незаслуженно выпала история с новым политическим проектом находящегося в розыске бизнесмена-вундеркинда Сергея Курченко.

Вкратце, дело было так: 14 мая было объявлено о создании в Верховной Раде межфракционного объединения «За мир и стабильность», формальным лидером которого стал гибкий политик Виталий Грушевский. Если кто не помнит – это тот самый нардеп, который долго и тщательно обосновывал необходимость принятия диктаторских законов 16 января, но, затем, вышел из фракции ПР 22 февраля. Якобы взыграла совесть – после массовых убийств в центре Киева. Тогда Грушевский даже потребовал со сцены Майдана найти виновных в смертях и провокация. И даже объявил о намерении покинуть ряды Партии Регионов. Но затем, видимо, совесть Виталия успокоилась, и, смирившись со «смертями и провокациями», данный деятель 8 апреля вернулся в родные пенаты регионалов.

Судя по первым пресс-релизам, сопровождавшим возникновение новой депутатской банды, компанию Грушевскому в межфракционном объединении составили сразу 14 нардепов, но публично были названы только два одиозных персонажа: Владимир Олийнык (экс-бютовец, затем регионал, прославившийся, помимо выступления в различных политических ток-шоу, тем, что «считал» голоса нардепов во время голосования руками «законов 16 января»), и Елена Бондаренко, заявившая в свое время о том, что милиция, расстреливавшая Майдан, действовала недостаточно жестко. По поводу двух этих деятелей примечательно то, что, что их фамилии уже фигурируют в списках лиц, в отношении которых применены санкции правительством США.

Остальные 12 депутатов, входящих в «За мир…», на момент объявления о создании объединения, «открытого для всех депутатов», предпочитали свои имена не афишировать. Почти сразу и выяснилось, почему: не удалось утаить информацию о том, что одним из финансовых вдохновителей данного проекта оказался Сергей Курченко. По имеющимся сведениям, за вступление в новое образование народные избранники получали по 375 тысяч долларов, с условием дальнейшего ежемесячного пособия в 200 тысяч долларов. Суммы немаленькие – тем более это актуально в условиях, когда депутаты-регионалы, не являющиеся бизнесменами, перестают получать стандартный ежемесячный «грев» от фракции (из-за того, что главные финансовые доноры находятся в розыске за границей).

По данным источников УНИАН, на данный момент к межфракционному объединению, кроме упомянутой троицы, примкнули и другие депутаты: Юрий Самойленко, Владислав Лукьянов, Сергей Кальцев, Александр Дудка, Евгений Балицкий, Геннадий Бобов, Виктор Тихонов, Валентина Лютикова, Сергей Горохов, Владимир Струк, Григорий Смитюх, Николай Демянко, Евгений Мураев, Екатерина Ващук и… Таисия Повалий. Так же, как сообщают наши источники, переговоры о присоединении к «замировцам», ведут Ефремов и Герман.

Судя по имеющейся информации, выплату гонораров участникам «За мир…» финансирует не один Курченко, вскладчину младоолигарху помогают и находящиеся в международном розыске «семейные» экс-чиновники Арбузов и Клименко. А идейным архитектором проекта является Владислав Сурков – бывший замглавы Администрации президента России и нынешний кремлевский «куратор Украины». После «секретных» визитов которого в нашу страну (14 февраля, по данным российских СМИ) в центре столицы началась кровавая бойня.

Идею создать свою управляемую группу депутатов для защиты бизнес-интересов находящихся за рубежом «семейных» вряд ли можно назвать оригинальной. Но вот сведения о курировании проекта Сурковым уже попахивают созданием реальной «пятой колонны» в ВР: в то время, как на востоке страны идет настоящая война, народные депутаты не гнушаются брать деньги у тех, кто спонсирует эту войну, и работать на тех, кто эту войну придумал. О какой «легитимной» Верховной Раде в таких обстоятельствах вообще может идти речь?..

Помимо риторических вопросов, есть и более конкретный – к депутатам, которые, не афишируя своих фамилий, за 200 тысяч долларов в месяц готовы работать на Кремль: последствий не боитесь? Ведь все тайное, как известно, имеет свойство становится явным, а, с такими спонсорами и «политруками», санкции со стороны западных стран и реальные уголовные дела в Украине неизбежны.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН