Мы думали, что это будет короткий обмен огнем, а увидели войну - польская журналистка из Донецка

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказала польский журналист Арлета Бойке, которая вместе с группой других корреспондентов оказались в зоне боевых действий, в эфире TVP Info (видео).

"Уже знаем о двух смертельных жертвах среди случайных людей, а количество жертв среди боевиков и украинских солдат может составлять десятки. Сейчас до сих пор очень опасно, никто даже не пытается считать этих жертв. Нет доступа к аэропорту, но думаю, что картина после боя, которая станет известна завтра, поразит всех", - рассказала она во время прямого включения на польском телеканале.

Читайте такжеТеррористы заявляют о больших потерях в Донецке - СМИ"Когда мы ехали сегодня в аэропорту, то думали, что речь об коротком обмене огнем, а то, что мы там увидели, это была война", - отметила корреспондент.

Бойке рассказала, что украинские военные начали штурм после того, как боевики отказались сдаться, после чего началась очень интенсивная перестрелка с применением воздушных сил.

Журналистка отметила, что на подмогу боевикам, которые захватили аэропорт, прибыла еще группа вооруженных сепаратистов, которые обстреливали позиции украинских военных из окрестностей.

Она отметила, что боевики прятались также среди журналистов, которые в тот момент там находились.

Читайте такжеСМИ: В Донецке стреляют возле военкоматаБойке также рассказала, что боевики время от время вывозили с поля боя единичных раненых бойцов.

"Неизвестно, сколько людей принимало участие в боевых действиях, но даже страшно подумать, сколько убитых может быть внутри", - сказала она.

Журналистка отметила, что перестрелка была очень активной, а жители районов возле аэродрома начали в панике покидать свои дома и вывозить в первую очередь детей.