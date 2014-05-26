Стали известны подробности боя "Донбасса" с "Востоком" под Карловкой

"Ранним утром, перемещаясь колонной из легковых авто и микроавтобусов, взвод батальона "Донбасс" (25 человек) попал в засаду терристов из так называемого "батальона Восток" (100 человек)", - пишет Семенченко.

Вооружение "Донбасса" состояло из легкого стрелкового оружия, РГД и одной снайперской винтовки.

У террористов батальона "Восток" было тяжелое вооружение (крупнокалиберные пулеметы и гранатометы), три БТР, группа из нескольких снайперов.

Батальон "Донбасс" является гражданским ополчением и на 80% состоит из жителей Донецкой области.

80% батальона "Восток" - жители не Донбасса (чеченские боевики, бывшая крымская Альфа, бывший крымский Беркут), 20% - гражданское ополчение ДНР.

Потери батальона "Донбасс" составили 5 погибших и 6 раненых. Потери "Востока" - погибло 11 человек, ранено 6 человек.

Со стороны батальона "Донбасс" в плен не попал ни один человек. Информация о сдавшихся в плен бойцах батальона "Донбасс" не соответствует действительности. Бойцы, которых как мы считали, могли захватить в плен, либо погибли, либо вышли из окружения.

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Список погибших бойцов батальона "Донбасс":

1. Позывной "Дед" - г. Макеевка Донецкой области. 60 лет, пенсионер. Был тяжело ранен. Отстреливался до последнего патрона. Последнее сообщение от него было о том, что осталось 2 гранаты и к нему подходят чечены. Был расстрелян при попытке самоподрыва. Уничтожил 2-х террористов.

2. Позывной "Федор" - г. Донецк, 38 лет, предприниматель. Будучи заблокирован в здании, отстреливался до последнего патрона. По приказу командира отделения оставил бронежилет товарищам, выполз из здания под гарантии оказания медпомощи. Нарушив данное слово офицера, террорист из бывшего крымского Беркута расстрелял безоружного раненного человека.

Федор уничтожил 2-х террористов, ранил 2-х.

3. Позывной "Рейдер" - 36 лет, г. Артемовск, программист. Уничтожил1-го террориста. Будучи тяжело ранен, отказался сдаваться. Был расстрелян из подствольных гранатометов. После террористы сожгли его тело и в интервью российским СМИ выдавали его за зверски убитого бандеровцами местного жителя.

4. Позывной "Рябой" - 33 года, дончанин. Уничтожил одного террориста. Героически сражался, прикрывая отход товарищей, получил тяжелое ранение. Выполз через болото к своим. Сохранил личное оружие. Скончался в больнице.

5. Позывной "Матвей" - 61 год, военный пенсионер, бывший начальник погранзаставы, майор в отставке. Прикрывая отход товарищей, нанес значителный урон живой силе противника, задержав продвижение бронетехники. Погиб в бою.

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"В ходе боя к сепаратистам неоднократно подвозилось подкрепление из Донецка. Колличество террористов было доведено до 300 человек", - сообщает Семенченко.

По словам командира "Донбасса", была реальная возможность уничтожения всей группировки "Востока" при нанесении удара с воздуха или присылки бронетехники со стороны сил АТО. Однако, не смотря на многочисленные обещания прислать БТРы, снайперов и вертолеты, за 4,5 часа боя этого сделано не было.

"Информация о гибели мирных граждан, якобы расстрелянных бойцами батальон "Донбасс" - ложь. Браворные реляции о неведомых нам "героических победах народного ополчения ДНР" - ложь", - заявляет Семенченко.

Командир подчеркивает, что легко вооруженное гражданское ополчение жителей Донецкой области смогло безо всякой поддержки со стороны госструктур, нанести значительный урон вооруженным до зубов, прошедшим спецподготовку подразделению террористов.

"Начинается гражданская война. На территории Донецкой области идет массовая мобилизация наемников в "армию ДНР", массово завозится оружие, наемники с иностранных государств. Начались массовые зверства, охота за семьями командиров подразделений украинского сопротивления, мутным потоком льется лживая пропаганда", - делает вывод из итогов сражения Семенченко.

В завершение своей записи командир "Донбасса" призывает построить новую армию, милицию, СБУ, новое государство - современное, мощное, защищающее своих граждан в любой точке планеты.