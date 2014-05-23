Бойцы батальона «Донбасс» попали в засаду боевиков из-за предательства - командир

"Как только батальон «Донбасс» подал надежду на освобождение все новых районов Донецкой области, случилось пока необъяснимое. Хотя объяснение все-же есть. «Донбасс» предали и информация о их передвижениях стала известна террористам. В районе с. Карловка Донецкой области батальон "Донбасс" попал в засаду и принял бой. Против батальона работали автоматчики, снайпера и РПГ", - говорится в сообщении волонтеров на страничке Facebook руководителя батальона Семена Семенченко.

Согласно сообщению, в результате боев есть раненые (данные уточняются). В больнице одного из соседних городов находятся 2 человека, 2 доставленны из блокпоста в больницу, из них один в операционной хирургии, второй - в травматологии. Возле больницы с раненными выставлена охрана. Остальные раненые ждут эвакуации. Читайте такжеЧасть окруженных бойцов батальона «Донбасс» могла попасть в плен к террористам

"В данный момент связи с бойцами заблокированными в Карловке нет. О дальнейшем развитии ситуации мы сообщим когда восстановим связь с представителями «Донбасса» находящимися в эпицентре утреннего конфликта и получим более четкую информацию. К сожалению, батальон не обошелся без потерь. Часть бойцов «Донбасса» попали в плен, или были убиты. Ранены около двадцати бойцов батальона", - сообщается на странице Семенченко.

В тоже время, пока не подтвержается информация о помощи Правого сектора бойцам "Донбасса", поскольку связь пресс-центра с батальоном временно прервана.

Батальоном «Донбасс» было принято решение взять под охрану административные здания, а также окружные и участковые избирательные комиссии в некоторых районах Донецкой области.

"Напомним, что по состоянию на 22.05.2014 взяты под контроль здания окружных избиркомов в Великоновоселковском, Добропольском, Александровском, Володарском и Красноармейском районе", - говорится в сообщении.Читайте такжеЧасть батальона "Донбасс" вышла из окружения, многие ранены. С блокированной группой связи нет

По информации батальона, работа окружных и участковых избирательных комиссий идут практически без сбоев - участковые комиссии уже полностью сформированы и работают. Они уже получили реестр избирателей, бюллетени и печати. Комиссии укомплектованы всей основной техникой, необходимой для ее функционирования, подчеркивается в сообщении.