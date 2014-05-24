Боевики на семи автомобилях прорвались через границу возле пункта «Дубровка»

Перечесение совершено на пяти грузовых и двух легковых автомобилях, в которых были вооруженные люди.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины по поводу очередной провокации российской стороны на украинско-российской границе.

«Есть все основания утверждать, что, как и предыдущие нарушения границы со стороны России, эта провокация происходила при непосредственном содействии и попустительстве российских пограничников», - говорится в заявлении.

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В документе отмечается, что, «несмотря на неоднократные требования Украины к российской стороне прекратить провокации на границе, а также лицемерные заявления руководителей России о якобы их непричастности к поддержке террористических группировок в восточных областях Украины, на практике Кремль продолжает целенаправленно реализовывать в жизнь сценарий дальнейшей дестабилизации ситуации в нашем государстве». «Его первоочередной задачей является сорвать президентские выборы в Украине 25 мая путем запугивания, захвата заложников, убийств местного населения, сделать невозможной нормальную работу избирательных комиссий», - подчеркивается в заявлении.

Как заявляет МИД, «организованное российской властью проникновение на территорию Украины вооруженных террористических формирований является ничем иным как очередным актом агрессии против нашего государства, циничным игнорированием Россией норм и принципов международного права».

Министерство иностранных дел Украины обращается ко всему международному содружеству с призывом безотлагательно принять все возможные меры с тем, чтобы остановить агрессора, не дать ему разрушить процесс демократического волеизъявления украинского народа.