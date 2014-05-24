Дом профсоюзов в Одессе признали "вещественным доказательством"

Об этом сообщил глава одесской милиции Иван Катеринчук на своей странице в Facebook.

"Следователь, ведущий расследование по трагическим событиям 2 мая в Одессе, признал вещественным доказательством здание профсоюзов на Куликовом поле", - написал он.

На здание был наложен административный арест с целью не допустить уничтожения вещественных доказательств. Доступ к зданию закрыт для всех, кроме сотрудников, по решению Приморского районного суда города Одессы.

Читайте такжеВ Доме профсоюзов в Одессе 32 человека погибли от отравления хлороформом - МВД"С целью обеспечения выполнения решения суда, возводятся оградительные сооружения для недопущения несанкционированного доступа внутрь здания. Милицией в свою очередь организована охрана указанного здания и патрулирование прилегающей территории, а также контрольно-пропускной режим, целью которого является допуск в административное помещение исключительно работников профсоюзов", - сообщил Катеринчук.

Также он попросил одесситов и гостей города с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам.

"Заверяем, они направлены исключительно на максимально быстрое и объективное расследование причин этой страшной трагедии", - завершил глава УМВД.