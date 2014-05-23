На Днепропетровщине задержаны 5 человек, которые хотели совершить теракты 25 мая - СБУ

13:33, 23 мая 2014
Политика
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На протяжении последних суток в Павлограде Днепропетровской области работниками СБУ были разоблачены и задержаны 5 граждан Украины, которых наняли для совершения ряды терактов на территории региона в день выборов президента Украины.

Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

По его словам, у задержанных изъято большое количество автоматического оружия и взрывчатки.

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