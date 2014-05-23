В штабе АТО утверждают, что реагируют на просьбу батальона "Донбасс" о помощи - Тымчук

Штаб АТО собирается отреагировать на просьбу батальона "Донбасс" о помощи.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"По батальону Донбасс: часть батальона попала в окружение у с. Карловка Донецкой области. В штабе АТО нас заверили, что реагируют. Мы отслеживаем ситуацию", - отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, в районе с. Карловки Донецкой области батальон "Донбасс" попал в засаду и принял бой. В батальоне 9 раненых.

"Против батальона работают автоматчики, снайпера и РПГ. Есть раненые. Отойти не можем, потому, что часть людей находится в окружении. Просим подмоги находящихся поблизости воинских частей", - написал он.