Заграничные участковые избиркомы получили 20,4 тыс. бюллетеней

Бюллетени по выборам президента для голосования в заграничном избирательном округе были переданы через представителя Министерства иностранных дел (МИД).

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В свою очередь в МИДе выразили надежду на высокую явку избирателей во время внеочередных президентских выборов в заграничном избирательном округе. «Созданы все условия, мы надеемся на высокую явку избирателей за рубежом, равно как и в Украине», - сказал заместитель министра иностранных дел Андрей Олефиров. По его словам, граждане Украины за рубежом могут проголосовать на 114 избирательных участках в 75 странах мира.

Он отметил, что будет обеспечено проведение выборов и в 4-х воинских частях, 2 из которых расположены в Конго и по одной - в Либерии и Косово.

Андрей Олефиров напомнил, что голосование начнется на избирательном участке при посольстве Украины в Австралии и завершится в связи с разницей во времени в украинском генеральном консульстве в Сан-Франциско.