На второй тур выборов понадобится около 500 миллионов гривень - ЦИК

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера напомнил, что выборы президента будут легитимными, независимо от количества избирателей, которые примут в них участие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Магера заявил на пресс-конференции.

“Выборы состоятся и будут считаться легитимными, независимо от количества избирательных участков, избирательных округов, где по различным причинам голосование может не состояться. Поэтому Украина выберет президента, который будет признан не только в Украине, но и международным содружеством”, - сказал Магера.

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Кроме того, Магера заявил, что он лично хотел бы, чтобы президентские выборы прошли в один тур.

“Безотносительно к фамилии избранного президента, я считаю, что лучше было бы, если бы государство получило президента по результатам 25 мая. Это важно и с точки зрения того, что в противном случае нас будет ожидать еще три недели проведение определенных мер безопасности членов комиссий, помещений комиссий. Кроме того, в случае повторного голосования, нас будут ожидать дополнительные расходы государственного бюджета в размере около 500 миллионов гривень”, - сказал Магера.

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Также он напомнил нормы законодательства относительно завершения избирательного процесса.

По его словам, в случае проведения второго тура через три недели после первого, крайний срок подведения итогов президентских выборов — 25 июня, а крайний срок наступления полномочий новоизбранного президента — 30 дней после подведения окончательных итогов президентских выборов.