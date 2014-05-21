Явка на президентских выборах Украины составит более 70% - КИУ

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал генеральный директор КИУ Александр Черненко.

«Цифры относительно прогнозируемой явки практически идентичны у разных социологических служб. Сегодня 60% украинцев заявляют, что точно придут на выборы, и еще приблизительно 20% высказываются, что, скорее всего, примут участие в выборах. Последнюю цифру, согласно опыту, нужно делить на два», - сказал он.

Читайте такжеПочти 45% украинцев готовы отдать голос за Порошенко, за Тимошенко всего 8,4%

«Сегодня у нас, даже с учетом ситуации на Донбассе, с тем, что там и низкое желание принимать участие в выборах, и нет физической возможности, даже с учетом этой ситуации мы прогнозируем: не менее 70% граждан Украины примут участие в выборах», - отметил Черненко.

По его словам, «в Киеве, на западе Украины мы видим «заоблачные» цифры готовности принять участие в выборах. В Киеве, где обычно голосует не более половины избирателей, сегодня около 70% готовы прийти на выборы – это достаточно серьезная цифра».