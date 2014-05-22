Террористы ЛНР объявили у себя военное положение

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявляет пресс-служба ЛНР.

Согласно сообщению, в 11:20 глава ЛНР Валерий Болотов издал приказ "О введении военного положения на территории Луганской Народной Республики":

«В связи с началом боевых действий в одностороннем порядке со стороны украинских вооруженных сил на территории Луганской Народной Республики, приказываю: ввести военное положение на территории ЛНР; объявить полную мобилизацию на территории ЛНР», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 21 на 22 мая в Луганской области террористы трижды штурмовали отдел пограничной службы «Станичная Луганская».

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По сведениям пограничников, 21 мая в 22.10 с украинской стороны границы к отделу пограничной службы «Станичная Луганская» подъехала группа из 30 людей, вооруженных автоматическим оружием, в том числе пулеметами. Террористы выдвинули ультиматум сдать оружие и освободить здание пограничного подраздела.

После отказа, получив подкрепление, в 0.35 22 мая боевики начали штурм с применением автоматов, пулеметов, гранатомета и ручных гранат. В 1.03 начался второй штурм с применением тяжелого автоматического оружия и подствольных гранатометов. Около 2:00 террористы осуществили третью попытку захватить отдел пограничной службы. Все три атаки были отражены пограничниками.

По данным пограничников, во время боевых действий были уничтожены две огневые точки снайперов и дорожный каток, которым нападающие пытались проломить ворота на территорию подраздела.

Среди пограничников есть раненые и контуженые. В настоящее время организовано укрепление соседних пограничных подразделов и усилен мониторинг за линией государственной границы.

Кроме этого, на украинско-российской границе 21 мая в районе пункта пропуска отдела пограничной службы «Краснодон» террористы осуществили попытку прорвать государственную границу Украины со стороны России.