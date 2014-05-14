В апреле на Донбассе зафиксированы более 20 случаев похищения журналистов - ИМИ

Таковы данные ежемесячного исследования «Барометр свободы слова», который проводит Институт массовой информации, сообщили УНИАН в пресс-службе ИМИ.

«Беспрецедентные случаи касаются похищений журналистов. Такого количества похищений, захватов как украинских, так и иностранных журналистов, в Украине раньше не было. Тенденция похищений началась в марте (11 случаев) с Крыма, когда произошла российская интервенция на полуостров. В целом ИМИ не фиксировал таких фактов в течение последних семи лет», - сказала исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.

Также ИМИ зафиксировал увеличение случаев цензуры — 21 случай (тогда как в марте - 14, а в феврале и январе - по 5). «Цензура в апреле была крайне мощной и касалась отключений украинских телеканалов на востоке Украины, а также получения указаний, так называемых "темников", о том, как освещать действия сепаратистов», - отметила эксперт ИМИ Екатерина Дячук.

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В свою очередь, вдвое уменьшилось количество нападений и избиений журналистов: если в марте было зафиксировано 44 таких случая, то в апреле - 22 (для сравнения, в январе - 82, в феврале - 70). В этом месяце незначительно возросло количество угроз и запугиваний – 11 случаев (в марте — 9), а также количество нападений на офисы СМИ - 13 (в марте — 12 случаев).

Как отмечают эксперты ИМИ, украинским и иностранным журналистам, кроме российских, сепаратисты на востоке Украины создавали всевозможные препятствия, чтобы журналисты не могли выполнить свой профессиональный долг. Так, на журналистов нападали пророссийские активисты на митингах, как сепаратистских, так и проукраинских, во время захвата административных зданий и т.п.

Также в «Барометре свободы слова» зафиксирован один случай, когда журналист публично заявил о том, что вынужден стать внутренним беженцем. «По информации ИМИ, в действительности есть как минимум 10 журналистов, которые были вынуждены выехать из своего региона вследствие давления. Но поскольку эти факты не стали публичными, они не вошли в Барометр», - поясняет Дячук.

В целом с начала 2014 года ИМИ зафиксировал 218 случаев избиения и нападений на журналистов, 69 препятствований законной профессиональной деятельности журналистов и 47 случаев цензуры.