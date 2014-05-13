В Самообороне заявили, что в магазинах Славянска на полках остались только соки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил координатор вопросов Национальной гвардии при Самообороне Майдана, который только что вернулся из Славянска в Киев, Андрей Антонищак.

«В Славянске вопрос с питанием ужасный, по информации жителей Славянска, только соки остались на полках в магазине, люди используют последние запасы, которые только есть», - отметил он.

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Также координатор вопросов Нацгвардии добавил, что «уже началось мародерство наемников, они начинают обворовывать и грабить украинцев, жителей Славянска».

Как сообщал УНИАН, Славянск Донецкой области с середине апреля находится под контролем террористов. В городе продолжается антитеррористическая операция.