В Самообороне заявили, что в магазинах Славянска на полках остались только соки
В городе Славянск Донецкой области, который находится под контролем бандформирований, заканчиваются запасы продовольствия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил координатор вопросов Национальной гвардии при Самообороне Майдана, который только что вернулся из Славянска в Киев, Андрей Антонищак.
«В Славянске вопрос с питанием ужасный, по информации жителей Славянска, только соки остались на полках в магазине, люди используют последние запасы, которые только есть», - отметил он.
Читайте такжеТеррористы устроили на Донбассе геноцид
Также координатор вопросов Нацгвардии добавил, что «уже началось мародерство наемников, они начинают обворовывать и грабить украинцев, жителей Славянска».
Как сообщал УНИАН, Славянск Донецкой области с середине апреля находится под контролем террористов. В городе продолжается антитеррористическая операция.