Парубий предлагает легализовать Самооборону Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий заявил на брифинге.

“Самооборона сегодня выполняет очень важные функции. Однажды мы оказались в ситуации, когда милиция ушла из Киева, и мы смогли организовать патрулирование Киева. Мы создали рабочую группу, которая готовит законопроект о самообороне. Мы изучаем опыт, в том числе и Швейцарии, где все граждане государства могут быть мобилизованы и могут выйти на защиту своих прав. Мы будем подавать этот закон в Верховную Раду и совместно будем решать, в каком формате будет работать самооборона”, - сказал Парубий.