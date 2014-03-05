Парубий предлагает легализовать Самооборону Майдана
13:38, 05 марта 2014Политика
1 0
Секретарь СНБО Украины Андрей Парубий предлагает легализовать деятельность отрядов Самообороны Майдана путем принятия соответствующего законопроекта
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий заявил на брифинге.
“Самооборона сегодня выполняет очень важные функции. Однажды мы оказались в ситуации, когда милиция ушла из Киева, и мы смогли организовать патрулирование Киева. Мы создали рабочую группу, которая готовит законопроект о самообороне. Мы изучаем опыт, в том числе и Швейцарии, где все граждане государства могут быть мобилизованы и могут выйти на защиту своих прав. Мы будем подавать этот закон в Верховную Раду и совместно будем решать, в каком формате будет работать самооборона”, - сказал Парубий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter