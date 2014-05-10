В Славянске силовики отбили новую атаку террористов на телевышку
00:33, 10 мая 2014Политика
0 0
В Славянске пророссийские боевики атаковали роту украинских военных, которые удерживают телевышку на горе Карачун, ранее отбитую у сепаратистов.
Об этом в Facebook написал журналист Роман Бурко.
По его данным, информация о убитых и раненных пока отсутствует.
"К 23.20 на Карачуне все затихло. Украинские военные успешно справились с провокацией. Боевики отступили. В недопущении силового захвата телевышки решающую роль сыграли "вертушки", которые отпугнули противника", - написал Бурко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter