За последние дни было уничтожено около 30 тяжело вооруженных сепаратистских боевиков - Наливайченко

Об этом глава Службы безопасности Украины сообщил на брифинге в парламенте, где проходило закрытое заседание с участием руководителей силового блока, сообщает пресс-служба структуры.

Как отметил Наливайченко, за последние дни было уничтожено около 30 тяжело вооруженных боевиков. Однако, вместе с тем он сообщил, что потери также есть и со стороны украинских бойцов.

"Силовики выполняют свой долг до конца, но ведется огонь на поражение, используются иностранные военные из Российской Федерации, которые заезжают с территории Автономной Республики Крым", - сообщил он.

Он также отметил, что на Донбассе местное население находится под влиянием пророссийской пропаганды.

"Ситуация в Донецкой и Луганской областях является очень серьезной с точки зрения того, что мирное население, люди, которые там проживают, находятся под серьезным информационным воздействием и не доверяют до конца усилиям правоохранительных органов, СБУ и Минобороны, которые направлены исключительно на ликвидацию террористов", - добавил Наливайченко.

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Кроме того, глава СБУ отметил, что все боевые действия, которые проходят на Востоке, проводятся с максимальной сдержанностью для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения. А также попросил жителей Донбасса 9 мая воздержаться от участия в массовых мероприятиях, во время которых планируются провокации со стороны сепаратистских сил.

Тем временем, как сообщал УНИАН, в ГУ МВД в Луганской области заявили, что криминогенная ситуация на сегодняшний день вышла из-под контроля милиции, поскольку большое количество огнестрельного оружия попала в руки жителей.