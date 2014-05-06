За последние дни было уничтожено около 30 тяжело вооруженных сепаратистских боевиков - Наливайченко

18:59, 06 мая 2014
Политика
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Глава СБУ подчеркнул, что действия АТО направлены исключительно на ликвидацию террористов.

Валентин Наливайченко запевнив, що дії АТО спрямовані виключно на ліквідацію терористів

Об этом глава Службы безопасности Украины сообщил на брифинге в парламенте, где проходило закрытое заседание с участием руководителей силового блока, сообщает пресс-служба структуры.

Как отметил Наливайченко, за последние дни было уничтожено около 30 тяжело вооруженных боевиков. Однако, вместе с тем он сообщил, что потери также есть и со стороны украинских бойцов.

"Силовики выполняют свой долг до конца, но ведется огонь на поражение, используются иностранные военные из Российской Федерации, которые заезжают с территории Автономной Республики Крым", - сообщил он.

Он также отметил, что на Донбассе местное население находится под влиянием пророссийской пропаганды.

"Ситуация в Донецкой и Луганской областях является очень серьезной с точки зрения того, что мирное население, люди, которые там проживают, находятся под серьезным информационным воздействием и не доверяют до конца усилиям правоохранительных органов, СБУ и Минобороны, которые направлены исключительно на ликвидацию террористов", - добавил Наливайченко.

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Кроме того, глава СБУ отметил, что все боевые действия, которые проходят на Востоке, проводятся с максимальной сдержанностью для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения. А также попросил жителей Донбасса 9 мая воздержаться от участия в массовых мероприятиях, во время которых планируются провокации со стороны сепаратистских сил.

Тем временем, как сообщал УНИАН, в ГУ МВД в Луганской области заявили, что криминогенная ситуация на сегодняшний день вышла из-под контроля милиции, поскольку большое количество огнестрельного оружия попала в руки жителей.

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