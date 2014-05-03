В Краматорске полным ходом идут бои - в городе гудят сирены и слышны выстрелы

12:48, 03 мая 2014
Политика
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В Краматорске в миг стало неспокойно. Послышались выстрелы, загудела сирена.

"В районе "Амстора" слышны выстрелы. Супермаркет закрыли", - пишут в соцсетях.

В районе Меловых гор горят покрышки. Слышны взрывы. По некоторым данным, на данный момент украинские силовики штурмуют блокпосты террористов ДНР на Ясногорке.

БТРы были замечены в поселке Беленькое (улица Новосветская) и на Лазурном (по направлению к бульвару Краматорскому) 

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