В Краматорске полным ходом идут бои - в городе гудят сирены и слышны выстрелы

"В районе "Амстора" слышны выстрелы. Супермаркет закрыли", - пишут в соцсетях.

В районе Меловых гор горят покрышки. Слышны взрывы. По некоторым данным, на данный момент украинские силовики штурмуют блокпосты террористов ДНР на Ясногорке.

БТРы были замечены в поселке Беленькое (улица Новосветская) и на Лазурном (по направлению к бульвару Краматорскому)

Новости Краматорска