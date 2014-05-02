Самопровозглашенный мэр Славянска заявил, что у сепаратистов «еще есть масса сюрпризов»

В Славянске Донецкой области сепаратисты запугивают население нападением боевиков «Правого сектора».

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону (в 16.00) сообщил один из местных журналистов.

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«В центре города пока относительно тихо. С утра люди возвели баррикады. Людям просто с утра сказали, что в город под видом таких же «ополченцев» прибывают представители «Правого сектора», - сказал журналист. - Ну и особо буйные наши люди пошли на площадь интересоваться, что происходит. А им сказали, что на вас типа толпы идут, давайте строить баррикады. Подключили женщин, подростков, молодежь, стариков. Народ повытаскивал старые диваны и холодильники, и теперь по городу невозможно проехать, только дворами».

По словам собеседника агентства, в городе прошел сильный дождь, «людей стало меньше на улице» и «стрельбы в центре не слышно».

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Как сказал журналист из Славянска, «около двух часов назад журналисты общались с самопровозглашенным мэром Вячеславом Пономаревым, они (сепаратисты – УНИАН), конечно, все уже на взводе, с оружием в руках, ждут штурма». «В конце беседы он (Пономарев – УНИАН) не на камеру сказал, что у них «еще есть масса сюрпризов», - добавил собеседник агентства.