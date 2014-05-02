В Кремле угрожают властям Украины "неизбежной ответственностью" за проведение АТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире государственного канала «Россия-24»: «Что касается ответственности, которую неизбежно понесут те люди, которые приняли решение о такой операции с задействованием боевой авиации, Вооруженных сил, то эту ответственность, безусловно, они будут нести перед украинским народом, в первую очередь, наверное, это самое главное».

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Как сказал Песков, «сейчас можно с сожалением констатировать, что подобные действия киевских властей перечеркивают женевские договоренности. Сейчас уже вряд ли можно говорить о том, что кто-то может рассчитывать хотя бы на фрагментарное выполнение этих договоренностей, но, тем не менее, Россия продолжает предпринимать последовательные усилия по деэскалации. Мы призываем и европейские столицы, Соединенные Штаты Америки дать соответствующую оценку происходящему и призываем, конечно, одуматься тех, кто применяет авиацию против населенных пунктов, -добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 мая, в 4.30 в Славянске началась активная фаза антитеррористической операции.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, «в 4.30 утра началась активная фаза АТО в районе Славянска-Краматорска. Силами подразделений МВД, Нацгвардии, ВС. На текущий момент взяты под контроль 9 блокпостов террористов в городской черте Славянска. Город взят в плотное кольцо».

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По данным Минобороны Украины, ночью под Славянском в результате обстрела боевиками вертолетов Ми-24 двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще несколько ранены. По информации Антитеррористического центра при СБУ, вертолет сбили высококвалифицированные иностранные специалисты.