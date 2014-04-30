Правительство рассмотрит закон об общенациональном опросе, который должен состояться 25 мая - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, открывая заседание правительства.

«Сегодня Кабинет министров Украины рассмотрит и подаст в парламент закон об общенациональном опросе, который должен состояться 25 мая текущего года. Общенациональный опрос по тем вопросам, которые сегодня волнуют Украину: это вопрос единства, территориальной целостности государства и вопрос децентрализации власти», - отметил глава правительства.Читайте такжеВ Украине вместо референдума могут провести национально-консультативный опрос

Он также напомнил, что Кабмин утвердил «свое видение региональной реформы и децентрализации власти».

Кроме того, Яценюк попросил вице-премьер-министра Владимира Гройсмана организовать во всех населенных пунктах обсуждение общей концепции изменений в Конституцию, децентрализации власти, сбалансирование ее и наделение дополнительными полномочиями регионов.