В Луганске сепаратисты взяли штурмом ОГА, правоохранители перешли на сторону митингующих

В Луганске около 3 тысяч пророссийски настроенных митингующих сегодня захватили здание Луганской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, в данный момент на здании установлены флаги Российской Федерации и самопровозглашенной Луганской народной республики.

Двери и окна на первом этаже здания выбиты, внутри и на крыше здания находятся митингующие. Толпа скандирует «Референдум!», «Донбасс!» «Россия!», «Милиция с народом» и требует к ответу губернатора Луганской области Михаила Болотских.

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Работников милиции из здания вывели через черный ход. Правоохранители перешли на сторону митингующих и надели георгиевские ленточки. Люди закрывают двери ОГА изнутри, собираются баррикадироваться.

Ранее, в 12 часов всех сотрудников ОГА эвакуировали из здания.

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Напомним, сегодня в 14.00 истек срок ультиматума, который выдвинули организаторы захвата здания Управления СБУ. В списке требований амнистия всех участников протестного движения на востоке Украины, признание русского языка государственным, а также проведение референдума по вопросу самоопределения региона.