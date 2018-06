В центре Киева неизвестные оставили послание Ахметову

В центре Киева, на здании ЦУМа, реконструкцией которого занимается компания миллиардера Рината Ахметова, неизвестные оставили несколько граффити.

Желтой, черной и синей краской на стене написали несколько вопросов: "Ринат, ты с Украиной или с Кремлем?", "Ринат, ты предал Донбасс или продал?", а также фразу "Want to make money - first make peace".

Надпись появилась на фоне сепаратистских провокаций, которые продолжаются на востоке Украины, в частности, в Донецке, где захвачено здание ОГА.