В центре Киева неизвестные оставили послание Ахметову
14:53, 27 апреля 2014Политика
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На здании ЦУМа для миллиардера оставили несколько вопросов.
послание Ахметову
В центре Киева, на здании ЦУМа, реконструкцией которого занимается компания миллиардера Рината Ахметова, неизвестные оставили несколько граффити.
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Желтой, черной и синей краской на стене написали несколько вопросов: "Ринат, ты с Украиной или с Кремлем?", "Ринат, ты предал Донбасс или продал?", а также фразу "Want to make money - first make peace".
Надпись появилась на фоне сепаратистских провокаций, которые продолжаются на востоке Украины, в частности, в Донецке, где захвачено здание ОГА.
вид на ЦУМ
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