В Харькове сепаратисты и проукраинские активисты проводят митинги, закрыты 2 станции метро

Порядка 150 человек с флагами Украины пришли утром 23 апреля под здание Харьковского городского совета на митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

Как сообщает с места событий корреспондент «Городского Дозора», они стоят в переулке Советском.

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Параллельно несколько пророссийских организаций проводят митинг за федерализацию Украины. Их собралось порядка 30 человек.

У здания горсовета находится большое количество милиции.

Также станции метро "Советская" и "Исторический музей", находящиеся на площади Конституции, по состоянию на 9.30 не работают. Все пешеходные выходы со станции "Советская" блокируются милицией, причины закрытия правоохранители не поясняют. На выходах со станции "Исторический музей" закрыты двери, сообщает STATUS QUO.

По данным пассажиров, которые ехали по Салтовской линии метро, машинисты предлагают всем выходить на станции "Университет".

Как уточнили в метро, станции "Советская" и "Исторический музей" не работают и на переход, то есть нельзя не только выйти на улицу, но и пересесть с одной ветки метро на другую. Работники метрополитена предлагают для пересадки пользоваться узловыми станциями Алексеевской линии - "Госпром" и "Метростроителей имени Ващенко".

В метро также заявили, что станции не работают по техническим причинам.

Напомним, что сегодня состоится очередная сессия Харьковского горсовета.

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Напомним также, что в Харькове 21 апреля состоялся очередной митинг пророссийских активистов, которые агитируют за проведение референдума, в котором бы подняли вопрос федерализации Украины, а также возможной интеграции области с Россией.

Несмотря на масштабную агитацию в социальных сетях, 20-21 апреля на митинг не удалось собрать даже тысячу человек.

21 апреля в центре Харькова были повышенные меры безопасности. Закрыты станции метро 7«Госпром» и «Университет», ограничен вход в Сад Шевченко. Правоохранители ведут досмотр людей с большими сумками.