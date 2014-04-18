Сепаратисты в Славянске объявили "охоту" на украиноязычных - СМИ

Об этом заявил лидер сепаратистов Славянска Вячеслав Пономарев.

Он попросил местных жителей сообщать "народной дружине" обо всех подозрительных личностях в городе, "особенно говорящих на украинском языке", сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

Пономарев также пообещал, что в местных СМИ опубликуют телефонный номер для сообщений о "подозрительных личностях".

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Кроме того, Пономарев заявил, что в городе запрещены оппозиционные политические силы – "Удар", "Свобода", "Батькивщина" – и агитация за них.

Также лидер сепаратистов сообщил, что 22 апреля в городе состоится "первое заседание городского совета", а 11 мая в городе проведут референдум о федерации и русском языке.

Ранее сообщалось, что сепаратисты Славянска признались, чтоудерживают у себя мэра города Нелю Штепу.