СБУ объявила розыск российского подполковника, захватившего милицию в Горловке
СБУ объявила в розыск члена диверсионной группы гражданина Российской Федерации Игоря Безлера, 1965 года рождения, который назвался подполковником российской армии при захвате милиции в Горловке.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По достоверным данным, до 2002 года Безлер проходил службу в подразделениях ГРУ ГШ ВС РФ, закончил службу в звании подполковник. После этого был направлен в Украину", - цитирует сообщение УП.
"В феврале 2014 года с Безлером была восстановлена связь со стороны сотрудников ГРУ ГШ ВС РФ. Для выполнения их указаний злоумышленник уехал в АР Крым, где принимал участие в силовых акциях по захвату воинских частей, органов власти и управления", - сообщает СБУ.
"В апреле 2014 года Безлер по заданию российской военной разведки в составе диверсионной группы принимал участие в захвате здания УСБУ в Донецкой области, а позже в захвате райотдела МВД Украины в городе Горловка", - сообщает СБУ.
"На данное время Безлер, вероятно, находится в г. Горловка в помещении захваченного террористами районного отдела милиции. Передвигается по городу в сопровождении группы охранников, вооруженных автоматическим оружием", - отмечает СБУ.
"Служба безопасности Украины предупреждает, что указанное лицо является опасным преступником. Просим информировать о его месте пребывания правоохранительные органы Украины", - добавили в сообщении.