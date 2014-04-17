Украина может подавать заявку на членство в ЕС - резолюция Европарламента

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в резолюции Европарламента "Давление России на страны "Восточного партнерства" и дестабилизация восточной Украины", принятой во время сессии в Страсбурге.

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"(Европарламент) подчеркивает, что соглашения об ассоциации с Украиной и другими странами "Восточного партнерства" не являются конечным пунктом в отношениях с ЕС, и отмечает, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС, Грузия, Молдова и Украина, как и любое другое европейское государство, имеют европейскую перспективу и могут подавать заявки о приеме в члены ЕС при соблюдении принципов демократии, уважения основных свобод и прав человека, прав меньшинств и гарантирования верховенства права", говорится в резолюции.

Нынешняя сессия является последней перед выборами в Европарламент, которые состоятся 23-25 мая.