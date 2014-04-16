ВР приняла постановление о поддержке действий Минобороны на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Виталий Ярема, придя на заседание правительства из парламента.

“Принято постановление Верховной Рады о поддержке тех действий, которые осуществляют на востоке Украины правоохранительные органы, Минобороны и все силовые структуры относительно мер по обеспечению правопорядка и целостности нашего государства”, - сообщил Ярема.

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Выступая в парламенте во время рассмотрения проекта постановления о дополнительных мерах по укреплению обороноспособности Украины в связи с агрессией Российской Федерации, народный депутат от "Батькивщины" Вячеслав Кириленко сказал: "Сразу по завершении закрытого заседания мы приняли еще одно постановление парламента - относительно защиты конституционных прав военнослужащих Вооруженных Сил Украины и воинских формирований, которые принимают участие в антитеррористической операции, направленное на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, мирной жизни украинских граждан", - сказал депутат.

По его словам, в принятом парламентом постановлении "четко сказано: Верховная Рада Украины гарантирует правовую и социальную защиту всех военнослужащих и работников органов внутренних дел, которые принимают участие в антитеррористической операции, и их семьям, как участникам боевых действий по защите Родины".

В одноименном проекте постановления, который на сайте ВР зарегистрирован под номером 4711, отмечается, что Верховная Рада Украины «выражает безоговорочную поддержку военнослужащим и работникам органов внутренних дел, которые выполняют долг по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и действуют в защиту конституционных прав и свобод граждан». Отмечается, что ВР «сделает все необходимое для правовой и социальной защиты всех военнослужащих и работников органов внутренних дел, которые принимают участие в антитеррористической операции и их семьям, как участникам боевых действий по защите Родины».

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Также парламент Украины «обращается ко всем государственным органам власти и органам местного самоуправления оказывать максимальную поддержку участникам антитеррористической операции по защите территориальной целостности и суверенитета страны, защите мирных граждан восточных и юго-восточных областей Украины».

«Верховная Рада Украины в это судьбоносное время испытаний призывает украинский народ проявить сплоченность и веру в свои силы, патриотизм и победу ради сохранения и защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в документе.