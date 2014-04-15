СБУ обвиняет российский банк в финансировании террористов на востоке Украины

Служба безопасности Украины установила, что финансирование террористических групп на Востоке Украины происходит с использованием активов российского банковского учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Начато уголовное производство в отношении должностных лиц одного из российских банков, которые организовали и осуществляют обеспечение средствами террористов, которые под лозунгами пророссийского сепаратизма действуют в восточных областях Украины.

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Установлено, что в марте-апреле 2014 года должностные лица центрального офиса банка в Киеве вопреки требованиям Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» финансировали организаторов террористических групп, члены которых совершали насилие над гражданами, погромы, поджоги, уничтожение имущества, захват государственных сооружений, совершали сопротивление представителям государственной власти и правоохранительных органов с применением оружия, а также действия, направленные на подготовку к совершению террористических актов.

В частности, 6 апреля с.г. активные участники таких групп захватили административное здание УСБУ в Луганской области, где завладели оружием и боеприпасами для использования в дальнейшем в террористической деятельности.

Для финансирования террористических групп служебные лица этого банковского учреждения организовали в марте-апреле перевода 45 миллионов гривен из безналичной формы в денежную наличность.

Установлено, что банковская структура ежедневно перечисляет от 200 до 500 долларов США на платежные карточки, выданные участникам этих террористических групп, чем фактически осуществляет их финансовую поддержку и оказывает содействие в подготовке совершения террористических актов на территории Украины.

Следователями Службы безопасности Украины возбуждено по этим фактам уголовное дело по ч.3 ст.258-5 (финансировании терроризма).