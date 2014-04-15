"Подполковник РФ", командовавший милицией в Горловке, оказался местным вымогателем

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на жителя Горловки, узнавшего "подполковника".

Ранее лжеподполковник российской армии возглавлял в Горловке коммунальное предприятие ритуальных услуг "Простор", из которого был уволен в 2012 году за хищение 38 оград и памятников, а так же за вымогательство денег у пожилых людей за место на кладбище.

Фактически Горловка была одним из немногих городов Донецкой области, где милиция во главе с полковником Андреем Крищенко оказывала сопротивление сепаратистам. Однако за двое суток никто к ним не пришел на помощь и отделение милиции в понедельник пало.

После этого захватчики построили часть милиционеров, которые, по их словам, перешли на сторону так называемой "Донецкой республики". Человек в камуфляже, представившийся подполковником российской армии из Симферополя и предъявивший российский паспорт "представил" в качестве нового начальника горловской милиции человека в штатском, назвав его Шульженко Александром Федоровичем.

Читайте такжеВ Горловке захвачено отделение милиции: силовики отказываются сдать оружие сепаратистам

Безлер засветился и на прошлых парламентских выборах. Сайт kriminal.tv называет его бывшим подполковником спецназа и руководителем службы безопасности горловских кандидатов "команды Шахова".