"Подполковник РФ", командовавший милицией в Горловке, оказался местным вымогателем
Мужчина в камуфляже, после захвата Горловского городского отдела милиции, отрекомендовавшийся подполковником российской армии из Симферополя и "представивший" личному составу нового начальника Горловского городского управления милиции, на самом деле является местным криминальным авторитетом по имени Безлер.
Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на жителя Горловки, узнавшего "подполковника".
Ранее лжеподполковник российской армии возглавлял в Горловке коммунальное предприятие ритуальных услуг "Простор", из которого был уволен в 2012 году за хищение 38 оград и памятников, а так же за вымогательство денег у пожилых людей за место на кладбище.
Фактически Горловка была одним из немногих городов Донецкой области, где милиция во главе с полковником Андреем Крищенко оказывала сопротивление сепаратистам. Однако за двое суток никто к ним не пришел на помощь и отделение милиции в понедельник пало.
После этого захватчики построили часть милиционеров, которые, по их словам, перешли на сторону так называемой "Донецкой республики". Человек в камуфляже, представившийся подполковником российской армии из Симферополя и предъявивший российский паспорт "представил" в качестве нового начальника горловской милиции человека в штатском, назвав его Шульженко Александром Федоровичем.
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Безлер засветился и на прошлых парламентских выборах. Сайт kriminal.tv называет его бывшим подполковником спецназа и руководителем службы безопасности горловских кандидатов "команды Шахова".