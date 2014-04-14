Часть милиции в Горловке перешла под командование подполковника армии РФ

"В 12.50 части личного состава отделения во внутреннем дворе некто в камуфляже, представившийся подполковником российской армии из Симферополя и предъявивший российский паспорт (!!!) "представил" нового начальника – человека в штатском Шульженко Александра Федоровича", - сообщает депутат Одесского облсовета Алексей Гончаренко в своем блогке на Украинской правде.

В тоже время, из разгромленного здания вывели действующего начальника. Оружие офицер сепаратистам не сдал, его посадили в машину.

По словам Гончаренко, Горловка была одним из немногим городов Донецкой области, где милиция во главе с полковником Андреем Крищенко оказывала сопротивление сепаратистам. Однако за двое суток никто к ним не пришел на помощь и отделение милиции пало.

Гончаренко рассказал, что штурмовали отделения милиции толпа из 200-250 человек, которые были с георгиевскими лентами, масках. Они были вооружены камнями, палками, металлическими щитами, коктейлями Молотова.