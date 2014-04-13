В Запорожье антимайдановцев забрасывали яйцами и требовали пройти через «коридор позора»

Как передает кореспондент УНИАН, на Аллее Славы собралось несколько тисяч горожан – площадь, в центре которой за кордоном милиции осталось 150-200 антимайдановцев, заполнена практически полностью.

Пожилых людей и женщин, принимавших участие в акции, организованной Славянской гвардией, сотрудники милиции и прибывшие к месту противостояния народные депутаты Сергей Кальцев и Александр Зубчевский вывели практически всех.

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Оставшиеся в окружении участники Антимайдана – в подавляющем большинстве мужчины в возрасте до 45 лет, сгрудились в плотную толпу и пытаются защищаться открытыми зонтиками от летящих в них яиц, земли, петард, пакетов с молоком и других предметов.

Милиция образовала замкнутую живую цепь в нескольких метрах от антимайдановцев и не дает возможности тысячам противников сепаратистов добраться до них. Сделать это активных попыток сейчас уже не наблюдается: антимайдановцев просто забрасывают, оставляя возможность выйти из окружения только через «коридор позора».

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Запорожья, частично пересекаясь по времени проведения, должны были пройти Майдан и Антимайдан. Накануне Народная самооборона Запорожья объявила о проведении мобилизации из-за информации о возможных провокациях со стороны сепаратистов и около ее штаба, расположенного в здании Запорожской ОГА сегодня с 9 утра появились люди в балаклавах и с битами.

Около 13-40 представители майдана, в том числе мужчины с дубинками, символикой Правого сектора и битами – в общей сложности около 400 человек двинулись в сторону Аллеи Славы, где проходил пророссийский митинг, организованный Славянской гвардией и собравший под знаменами СССР, РФ и Славянской гвардии около 400- 500 человек.

Шедшие от здания Запорожской ОГА двигались колонной с речевками «Україна понад усе!», «Одна єдина свободна Україна!» и т.п. Около 14-00 представители Майдана прибыли на Аллею Славы и началось противостояние.