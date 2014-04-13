Активисты, ехавшие в Харьков, жалуются на жестокое избиение милицией

Об этом сообщается на странице Правого сектора ВКонтакте.

В частности, по данным организации, были избиты многие активисты, также пострадали посторонние люди.

Читайте такжеМилиция задержала десять автобусов "активистов", которые ехали на ВостокТак, журналист газеты "Полтавська думка-2000" Михаил Дугин заявил, что выехал на границу Харьковской и Полтавской областей, получив данные о массовых задержаниях там активистов.

"На выезде из Чутово мы увидели с десяток разбитых машин и около 100-150 сотрудников милиции с нашивками "Беркута" и "Сокола". "Беркут" был с автоматами, а "Сокол" вооружен снайперскими винтовками СВД", - пишет Дугин.

По его словам, милиционеры избили его прикладами и отобрали золотые часы и обручальное кольцо.