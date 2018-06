Украина никогда не признает аннексию Крыма Россией - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на 7-м Киевском форуме безопасности «Безопасность на линии разрыва» (On the Fault Line: to be Secure In - Between”), который проходит сегодня в Киеве.

"Если кто-то надеется из наших соседей, что вопрос Крыма будет снят с повестки дня, то эти надежды напрасны. Украинское государство никогда не признает аннексию Крыма, и наступит то время, при нашей жизни - Украина восстановит контроль над украинской территорией, чем является АР Крым", - отметил он.

Яценюк также выразил убеждение, что западные партнеры и в дальнейшем будут соблюдать нормы международного права.

Справка УНИАН.

После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.