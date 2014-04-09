Путин угрожает Европе возвращением "ада" ХХ века - МИД Польши

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью американскому телеканалу СNN.

«Более сильная страна сначала занимает часть более слабой, а позже финансирует диверсионную деятельность, объясняя это этническими проблемами, которых не существует», - сказал Сикорский.

При этом он подчеркнул, что в Крыму и восточной части Украины никогда не существовало никаких этнических проблем, люди спокойно могли разговаривать на русском языке и смотреть российские телеканалы.

В целом, по мнению Сикорского, президент Российской Федерации Владимир Путин своими последними действиями в Украине угрожает Европе возвращением "ада" ХХ века, который возник из-за желания ряда государств изменять свои границы якобы для защиты интересов национальных меньшинств.

"Мы хорошо знаем историю. Это как будто смотреть оперу, либретто которой досконально знаем. Это абсолютно неприемлемо, потому что в Европе нет ни одной страны, на территории которой не жили бы национальные меньшинства. Если начнем изменять границы, объясняя это желанием их защитить, то вернемся в ад XX века" - сказал польский министр.

"Собственно потому все чувствуют угрозу из-за того, что недавно сделал президент (Владимир) Путин", - отметил он.

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Также министр напомнил, что западный мир готовит третий пакет санкций на случай, если Россия все-таки осмелится на дальнейшую военную агрессию против Украины, и отметил, что ведущую роль в этом процессе играют США.

Как сообщал УНИАН, в прошлые выходные неизвестная группа людей захватила государственные учреждения в Донецке, Харькове и Луганске и заявила о желании провести референдум, аналогичный проведенному в марте в Крыму, по результатам которого Россия включила украинский полуостров в свой состав.

Украинские правоохранители в ответ объявили о проведении антитеррористической операции, в результате которой, а также благодаря переговорам, удалось освободить часть захваченных зданий.

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Власть в Киеве обвинила в захватах Россию, заявив, что это очередной этап спецоперации, благодаря которой россияне хотят ввести свои войска в Украину и захватить очередные ее территории.

В начале этой недели НАТО заявило, что россияне - вопреки заявлениям - до сих пор не отвели от восточных границ Украины около 40 тыс. военных. Ранее представители Альянса оценивали, что этих сил хватит для реализации Россией поставленных целей в Украине. По мнению экспертов, речь об увлечении украинских южных и восточных регионов - за 3-5 дней.