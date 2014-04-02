Опубликованы первые рейтинги после отказа Кличко идти в президенты

31 марта 2014 г., после завершения подачи документов кандидатов на пост Президента Украины для регистрации ЦИК, всеукраинская общественная организация «Передовые Правовые Инициативы» презентовала результаты всеукраинского социологического исследования по наиболее популярным кандидатам на внеочередных выборах Президента Украины, которые состоятся 25 мая 2014 года.

Социологическое исследование показало достаточно высокий уровень электоральной активности украинцев: более 80% избирателей готовы или скорее готовы прийти на избирательные участки, чтобы сделать свое волеизъявление. На сегодня определились со своим выбором более 45,3% украинцев.

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По результатам опроса электоральные ориентации относительно рейтингов кандидатов на президентских выборах распределились следующим образом:

Петр Порошенко - 38,3%

Сергей Тигипко - 17,9%

Юлия Тимошенко - 11,6%

Юрий Бойко - 6,9%

Олег Тягнибок - 3,3%

Петр Симоненко - 3,2%

Ольга Богомолец - 2,5%

Олег Ляшко - 2,3%

Анатолий Гриценко - 1,7%

Дмитрий Ярош - 1,3%

Михаил Добкин - 1,1%

Другой кандидат - 1%

Не поддерживаю ни одного из кандидатов - 5,1%

Не принимал бы участия в выборах - 3,8%

По сообщению социологов, симпатии сторонников, которые в 2010 году во втором туре выборов Президента Украины проголосовали за Виктора Януковича, распределились между двумя кандидатами-регионалами: Сергеем Тигипко и Юрием Бойко. Некоторые из них готовы проголосовать за Петра Симоненко и Михаила Добкина, но значительная часть тех, кто проголосовал за Януковича, (более 60%) еще не определились с поддержкой оппозиционного кандидата.

В частности, нет четкой определенности и среди сторонников ВО «Батькивщина». Так, электоральные настроения сторонников Юлии Тимошенко, которые в 2010 году проголосовали за нее во втором туре президентских выборов, пока только частично готовы отдать ей свои голоса.

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Большинство опрошенных респондентов, проголосовавших за Тимошенко во втором туре, (более 65%) предпочитают самовыдвиженца Петра Порошенко. Как показали результаты опроса, среди набранных Порошенко голосов, 1/3 часть составляют избиратели, которые намеревались голосовать за лидера партии «УДАР» Виталия Кличко.

Другая часть сторонников Тимошенко готова отдать свои голоса за лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока и лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Меньше всего голосов среди опрошенных респондентов набирает лидер Правого сектора Дмитрий Ярош.

Аудитория исследования ВОО «ППИ»: все взрослое население Украины в возрасте от 18 лет.

Количество опрошенных респондентов (без АР Крым и г. Севастополь): 4500.

Максимальная погрешность выборки (доверительный интервал) не превышает 1,5 %.

Справка:

Всеукраинское общественное объединение «Передовые Правовые Инициативы» работает с 2007 г. Одним из основных видов деятельности ВОО «ППИ» является проведение всеукраинских социологических опросов. Так, результаты последних социологических исследований и экзит-поллов, проведенных ВОО «ППИ» на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины (15 декабря 2013 г.), подтвердили объявленные результаты голосования ЦИК. Статистическая погрешность составила 2,5 %.