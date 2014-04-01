Украина хочет ввести для россиян норму пребывания в стране не более 90 суток в течение полугода

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту консульської служби МЗС Андрій Сибіга.

“У нас на сьогодні це врегульовано відповідною постановою Кабінету міністрів України, і, враховуючи, що російська сторона почала застосовувати до наших громадян таку формулу, така формула буде запроваджена і щодо громадян Російської Федерації — 90 на 180 днів”, - сказав Сибіга.Читайте такжеЖители Крыма без крымской регистрации должны выехать за пределы РФ и снова въехать

Відповідаючи на запитання, коли саме буде запроваджена така норма, Сибіга зауважив, що вона перебуває на стадії практичного втілення.

Він уточнив, що 90 днів будуть відраховуватися від дати першого в'їзду на територію України.