Соболев назвал "операцией Кремля" рекомендацию отстранить Авакова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сергей Соболев заявил на заседании парламента.

По его словам, это “цепь одной проделанной операции, которая разрабатывалась в Кремле, операции по дестабилизации ситуации в Украине, дестабилизации ситуации в органах Министерства внутренних дел”.

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Соболев заметил, что парламент принял решение о разоружении тех, кто незаконно владеет оружием, при этом ВСК «усилиями депутатов от фракции Партии регионов» принимает решение об отстранении Авакова, который принимает меры для исполнения решения о разоружении.

Как отметил Соболев, члены ВСК не были заблаговременно поставлены в известность о заседании комиссии, и многие из них не смогли прибыть. Он заявил, что «этот случай должен быть расследован в зале парламента и должна быть собрана в полном составе ВСК».

Также Соболев подчеркнул необходимость немедленного принятия закона о разоружении всех незаконных формирований. Он напомнил, что МВД и СБУ совместным приказом “дали две недели для сдачи незаконного оружия”. “За это время тысячи людей воспользовались этим правом и сдали незаконное оружие, которое фактически освобождает их от административной и уголовной ответственности. Но с момента, когда приказ завершил свое действие, кто-либо, кто имеет незаконное оружие, является вне закона и, согласно нашему законодательству, будет отвечать в административном и криминальном плане за произошедшее”.

По словам Соболева, голосование за соответствующий законопроект позволит унормировать ситуацию, чтобы каждый правоохранитель мог его четко выполнять.

Как сообщал УНИАН, 31 марта ВСК ВР по расследованию обстоятельств гибели Музычко большинством голосов приняла решение рекомендовать временно отстранить Авакова от исполнения им обязанностей министра внутренних дел. Соответствующее предложение внесла член комиссии от фракции Партии регионов Анна Герман.

В тот же день вечером в нескольких десятках метров от Майдана Незалежности, вблизи ресторана «Мафия» произошла стрельба. Ранены три человека. Милиция задержала стрелявшего мужчину. Аваков написал у Facebook, что стрельбу, по свидетельствам очевидцев, открыл «некий Орест из «Правого сектора».