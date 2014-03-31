В Харькове арестовали трех человек, которые зимой напали на соорганизатора местного Евромайдана

Евромайдан в Харькове/ glavnoe.ua

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам харьковского горуправления милиции Андрея Булаха.

«В ходе проведенного досудебного расследования и соответствующих оперативно-розыскных мероприятий работниками милиции были установлены личности, которые обоснованно подозреваются в совершении преступления. Ими оказались 20, 29 и 22-летние жители Харькова. Подозреваемым объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сказал Булах.

По его словам, в настоящее время следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Харькове вечером 24 декабря 2013 года неизвестные в центре города совершили нападение на соорганизатора местного Евромайдана, общественного активиста Дмитрия Пилипца. Нападающие нанесли активисту 12 ножевых ранений. Пилипец выразил убеждение, что нападение связано с его общественной деятельностью, в частности организацией харьковского Евромайдана. В свою очередь Харьковский городской голова Геннадий Кернес и председатель Харьковской облгосадминистраций Михаил Добкин тогда заявили, что власть не заинтересована в нападениях на активистов Евромайдана.

Следственный отдел Киевского райотдела милиции Харькова по данному факту открыл уголовные производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которые позже были объединены прокуратурой в одно уголовное производство.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 31 марта сообщил о задержании нападавших на Пилипца, отметив, что больше информации пока предоставить не может.