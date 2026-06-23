Аналитик поделился новыми данными о ракете 'Циркон', которой РФ обстреливает Украину

На данный момент нет независимо подтвержденных данных о характеристиках и конструкции этой российской ракеты.

Российская ракета "Циркон", вероятно, является не гиперзвуковой крылатой ракетой, обладающей значительно более высокой маневренностью, а баллистической ракетой, сообщает "Милитарный", ссылаясь на анализ независимого OSINT-аналитика Фабиана Гинца.

Издание отмечает, что на данный момент нет независимо подтвержденных данных о характеристиках и конструкции этой российской ракеты. По украинским оценкам, ракета летит со скоростью около 5,5 Маха. При этом перед входом в район цели она кратковременно ускоряется до 7,5 Маха, а перед самим поражением цели замедляется примерно до 4,5 Маха.

Гинц сообщил, что наиболее распространенная версия заключается в том, что "Циркон" представляет собой гиперзвуковую крылатую ракету с воздушно-реактивным двигателем.

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"Это означало бы, что Россия овладела чрезвычайно сложной технологией прямоточного воздушно-реактивного двигателя scramjet", – добавил аналитик.

Согласно второй версии, "Циркон" на самом деле может быть не гиперзвуковой, а высокоскоростной сверхзвуковой крылатой ракетой, в частности, модификацией противокорабельной ракеты П-800 "Оникс".

Есть ещё третья версия, которая предполагает, что ракета вообще не является крылатой, а относится к классу баллистических ракет, летящих по квазибаллистической траектории.

Поясняется, что такие ракеты используют классический твердотопливный ракетный двигатель вместо воздушно-реактивного, однако летят не по обычной баллистической траектории, а сочетают фазу планирования с активными маневрами в атмосфере.

"Это делает их траекторию более непредсказуемой и затрудняет перехват", – говорится в статье.

Аналитики отметили, что в публикациях о "Цирконе" часто утверждается, что ракета использует перспективное жидкое топливо "Децилин-М". Однако Гинц установил, что это утверждение основано на смешанных сообщениях: заявления российских чиновников о новом топливе для крылатых и гиперзвуковых ракет впоследствии соединили с первыми сообщениями об испытаниях "Циркона".

Добавляется, что после этого эта спекулятивная связь неоднократно повторялась.

В качестве еще одного доказательства использования твердотопливного двигателя аналитик приводит отсутствие воздухозаборника, необходимого для работы сверхзвуковых и гиперзвуковых крылатых ракет.

"Предположение о кольцевом воздухозаборнике в носовой части, подобном тому, что имеется у ракеты П-800 "Оникс", также не подтверждается. Патент на сбрасываемый стартовый колпачок "Циркона", содержащий изображение носовой части ракеты, не демонстрирует такого элемента", – отмечает издание.

Наиболее весомыми доказательствами относительно типа двигателя "Циркона" исследователь называет обломки ракет, найденные в Украине. Среди фрагментов, продемонстрированных Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, он идентифицировал деталь, похожую на переднюю крышку твердотопливного ракетного двигателя.

Указывается, что в ней отсутствует центральный воздухозаборник, который был бы необходим для прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Гинц подчеркивает, что упрощенное деление на "гиперзвуковые" и "негиперзвуковые" системы не отражает реальной сложности полета на гиперзвуковых скоростях.

Скорее всего, речь идет о спектре маневренности, где системы различаются степенью и продолжительностью маневрирования на гиперзвуковых скоростях.

"Даже квазибаллистическая ракета, которая не является гиперзвуковой крылатой ракетой и обладает меньшей маневренностью, все равно может создавать серьезные трудности для перехвата", – констатирует издание.

Российская ракета "Циркон": что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению военного аналитика Александра Мусиенко, о возможностях гиперзвуковых ракет "Циркон" существует много мифов. В частности, Мусиенко утверждает, что ракета явно не соответствует заявленным тактико-техническим характеристикам российских производителей. Аналитик отметил, что Patriot эффективно противодействует "Циркону", их всегда удавалось перехватить этим комплексом. В то же время он признал, что вопрос лишь в наличии у Украины этих систем и ракет.

Также мы писали, что военный эксперт Павел Нарожный привел данные, согласно которым один выстрел ракетой "Циркон" обходится российским захватчикам в 5–6 миллионов долларов, что дороже, чем запуск "Искандеров" или "Кинжалов". Нарожный сообщил, что противокорабельная крылатая ракета "Циркон" имеет твердотопливный двигатель, который после запуска быстро разгоняет ракету до сверхзвуковых скоростей. Эксперт подчеркнул, что опасность заключается именно в скорости ракеты, поскольку остается мало времени на реагирование, чтобы сбить её.

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