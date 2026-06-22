Беларуская оппозиция передала МИД Украины отчет о подготовке Лукашенко к войне

В документе, подготовленном Объединенным переходным кабинетом Беларуси (ОПК), выделено восемь ключевых признаков милитаризации страны

Представители беларуской демократической оппозиции передали министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге подробный отчет, свидетельствующий о системной подготовке самопровозглашенного президента Александра Лукашенко к непосредственному участию в войне против Украины.

В документе, подготовленном Объединенным переходным кабинетом Беларуси (ОПК), выделено восемь ключевых признаков милитаризации страны и перевода ее инфраструктуры на военные рельсы. В частности, заместитель председателя ОПК Павел Латушко подчеркнул, что режим принял значительные законодательные, экономические и стратегические меры, указывающие на подготовку к возможному привлечению беларуской армии к боевым действиям.

Среди главных доказательств в отчете фигурирует легализация так называемых "превентивных ударов" в новой Военной доктрине, принятой после отказа Беларуси от нейтрального и безъядерного статуса. Оппозиционеры отмечают, что документ разрешает применять силу в случае непосредственной угрозы у границ и направлять войска за пределы государства.

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Параллельно происходит масштабное развертывание сил: численность контрактников с 2022 года выросла в полтора раза, создается Южное оперативное командование на украинском направлении, введены SMS-повестки, а также разрешен призыв заключенных. Кроме того, оборонные расходы бюджета за четыре года увеличились в пять раз, а военно-промышленный комплекс страны полностью интегрировался с российским.

Аналитики ОПК также обращают внимание на пик интеграции с армией РФ, что выражается в постоянном присутствии российских подразделений, размещении тактического ядерного оружия и ракетных комплексов "Орешник", а также привлечении инструкторов "ЧВК Вагнера" к обучению белорусских военных.

Вдоль границ с Украиной и странами НАТО продолжается строительство оборонительных линий, а транспортная инфраструктура модернизируется под нужды тяжелой техники РФ. Признаки подготовки фиксируются и в гражданском секторе, где Министерство здравоохранения утвердило жесткие инструкции по сортировке раненых, в Минске проверили тысячи бомбоубежищ, а обязательные резервы нефтепродуктов увеличили вдвое.

Новые правительственные постановления также позволяют принудительно формировать военные автоколонны из гражданского транспорта предприятий во время непрерывных военных учений, которые используются для скрытого уточнения мобилизационных списков.

На фоне этих угроз украинская сторона принимает симметричные меры безопасности. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о фиксации специфической активности на границе и попытках России втянуть Минск в прямое противостояние, в частности из-за планов ракетно-дроновых ударов и возможных операций на Черниговско-Киевском направлении.

В ответ на перемещение российских ядерных боеприпасов в Беларусь во время совместных майских учений Служба безопасности Украины усилила контрдиверсионные проверки в северных регионах.

Угрозы со стороны Беларуси

Отметим, что из-за опасений по поводу постепенного вовлечения Россией режима Александра Лукашенко в боевые действия Украина принимает меры по укреплению оборонительных позиций на границе с Беларусью. Как сообщает издание The Guardian, на данный момент непосредственных признаков подготовки повторного наступления с беларуского направления не зафиксировано, однако киевское руководство предполагает, что Москва может превратить соседнюю страну в плацдарм для усиления давления на Украину и европейские государства.

Напомним, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что ультимативное требование президента Владимира Зеленского демонтировать ретрансляторы в Беларуси поставило самопровозглашённого лидера Александра Лукашенко перед сложным выбором между тотальной зависимостью от России и потенциальным ответом со стороны Украины.

По словам эксперта, Лукашенко впервые оказался в столь затруднительном положении, поскольку беларуская экономика, по разным подсчётам, почти на 70% контролируется Российской Федерацией. Кремль способен в любой момент заблокировать работу ключевых объектов – от нефтеперерабатывающих заводов до многочисленных предприятий, финансируемых РФ. В частности, около 200–250 предприятий беларуского военно-промышленного комплекса полностью обеспечены российскими заказами и деньгами, что гарантирует рабочие места в стране.

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