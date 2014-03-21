Кернес обещает наказывать сепаратистов

Об этом он сказал во время телемарафона в эфире ТСН.

"Я веду работу, чтобы предупредить любые желания людей расколоть страну, потому что я выступаю за Харьков в составе Украины и за целостность Украины", - подчеркнул Кернес.

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По его словам, в Харькове уже стабилизируется жизнь, и он считает своей главной задачей то, чтобы население города и области чувствовало себя в безопасности.

"Хочется, чтобы виновные в гибели людей на улице Рымарской были наказаны", - добавил Кернес.

Также говоря о том, связывался ли он с кем-то из представителей бывшей власти, Кернес сказал, что "Янукович - это история и мы должны это понимать все".

Он также рассказал, что мера пресечения в виде домашнего ареста, которая была избрана ему судом, позволяет выполнять свои обязанности.

"Домашний арест, слава богу, щадящий. Я могу общаться со своими подчиненными", - сказал он, выразив при этом надежду, что это мероприятие будет снято.

Говоря об уголовном преследовании в отношении него, Кернес сказал: "Я готов отвечать за свои поступки, только не надо искать скелетов в шкафах, когда их нет".