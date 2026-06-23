Во Франции полиция в ходе наркооблавы обнаружила украденную картину Пикассо

Стоимость этой картины оценивается в сумму от 12 до 15 миллионов евро.

Во время обыска в одном из домов во французском городе Шампиньи-Сюр-Марн правоохранители нашли среди наркотиков и дорогих вещей подлинную картину испанского художника Пабло Пикассо. Об этом пишет Le Parisien.

Отмечается, что следователи судебной полиции департамента Валь-де-Марн при содействии сотрудников бригады розыска и оперативного реагирования Префектуры полиции провели 15 июня обыск в рамках расследования по делу о незаконном обороте наркотиков. Неожиданно для себя они обнаружили картину Пикассо, которая ранее была украдена из одного из парижских хранилищ.

Кроме того, во время обыска дома правоохранители нашли около 20 килограммов каннабисной смолы, дизайнерскую одежду общей стоимостью в несколько сотен тысяч евро и наличные. Представители прокуратуры рассказали журналистам, что по данному делу четыре человека были доставлены в суд для немедленного рассмотрения дела.

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По данным источника журналистов в полиции, один из подозреваемых работает на складе ценных предметов. Именно оттуда он, как предполагается, в течение нескольких недель похищал одежду и другие предметы, в том числе и эту картину Пикассо.

По данным The Times, картина входит в серию портретов Мари-Терез Вальтер, французской музы и любовницы художника, которые он создал в 1937 году. Ее стоимость оценивается в сумму от 12 до 15 миллионов евро.

В Италии из музея украли картины на миллионы евро

Напомним, что в ночь на 22 марта четверо мужчин в масках проникли на виллу Фонда Магнани Рокка, расположенную недалеко от Пармы на севере Италии, и похитили произведения искусства. Они украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса стоимостью в миллионы евро.

Интересно то, что ограбление заняло меньше трех минут. Воры взломали входную дверь, чтобы попасть в комнату на первом этаже, после чего скрылись через музейный сад.

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