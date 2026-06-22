Правительство Чехии запретило президенту ехать на саммит НАТО, - Reuters

Согласно чешской конституции, полномочия президента ограничены, а внешняя политика определяется правительством.

Чешское правительство решило не включать президента страны Петра Павела, который занимал пост председателя военного комитета НАТО с 2015 по 2018 год, в состав делегации своей страны на саммите Альянса в следующем месяце.

Как пишет Reuters, премьер-министр Андрей Бабиш, лидер популистской партии ANO, проигравший Павелу президентские выборы 2023 года, заявил, что правительство должно отстаивать свои позиции, в частности расходы на оборону.

"Это очень специфический саммит. Вероятно, это будет не очень приятно для нашей страны, но мы обязаны отстаивать свою позицию", – сказал он.

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В агентстве пояснили, что согласно чешской конституции полномочия президентов ограничены, а внешняя политика определяется правительством. Однако с момента вступления в НАТО в 1999 году президенты почти всегда возглавляли чешские делегации на саммитах НАТО.

Чешская инициатива и поддержка Украины

Как сообщал УНИАН, количество стран, участвующих в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с момента возвращения премьер-министра Андрея Бабиша на пост в декабре, когда он пообещал не заставлять чешских граждан платить за вооружение для Украины. Сейчас инициативу финансируют лишь девять стран, тогда как в прошлом году их было 18.

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал правительство за решение прекратить выделять средства на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Он добавил, что чешская инициатива пока остается единственным механизмом, способным поставлять Украине в больших объемах необходимые боеприпасы крупного калибра.

По его словам, в этом году инициатива обеспечит Украине около миллиона единиц боеприпасов, однако готовность некоторых союзников финансировать проект постепенно ослабевает.

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