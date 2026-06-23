В Европе вводят запрет на алкоголь и отменяют спортивные мероприятия: что происходит

В некоторых "жарких" местах даже ночь не принесет облегчения.

Европейские страны прибегают к чрезвычайным мерам – из-за жары ограничивают употребление алкоголя в общественных местах, отменяют транспортные, культурные и спортивные мероприятия, а также готовятся закрывать школы. Как сообщает The Independent, на этой неделе Европа готовится пережить самую жаркую погоду с начала года, власти призывают население быть максимально осторожным, ведь нынешняя волна жары может привести к многочисленным смертям.

Во Франции тысячи школ готовятся к закрытию

Во Франции из-за экстремальной жары уже погибли три человека. Почти 2 700 школ планируют приостановить работу, поскольку в Бордо в понедельник температура может превысить +42 °C.

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"Нас ждет как минимум несколько дней очень, очень жаркой погоды. Мы пока не знаем, когда температура начнет снижаться", – заявила в эфире телеканала TF1 министр здравоохранения Франции Стефани Рист.

Французская метеорологическая служба Meteo France сообщила, что в понедельник в 49 административных регионах страны будет действовать самый высокий – красный – уровень предупреждения о жаре.

В Париже возле Эйфелевой башни и в других популярных туристических местах установили системы распыления воды, чтобы снизить риски для посетителей.

Кроме того, французские власти запретили употребление алкоголя во время ежегодного общенационального музыкального фестиваля Fête de la Musique. По словам чиновников, это сделано для того, чтобы "позволить медицинскому персоналу сосредоточиться на оказании помощи наиболее уязвимым людям".

Нынешняя жара обрушилась на Европу после предупреждения Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения о том, что за последние четыре года от причин, связанных с высокими температурами, на континенте умерли более 200 тысяч человек.

По словам представительницы местных властей Софи Брок, в конце прошлой недели в регионе Бордо скончались трое пожилых людей в возрасте от 80 до 95 лет. Причиной стали проблемы со здоровьем, вызванные нынешней волной жары.

Европа быстро нагревается

В понедельник именно Европа стала континентом с наибольшим температурным отклонением от климатической нормы.

Средняя максимальная температура составила +24 °C, что на 4,1 °C выше показателей, характерных для периода 1961–1990 годов. Для сравнения: в Азии температура превышала норму на 2 °C, а в Северной Америке – на 1,3 °C.

Британская метеорологическая служба Met Office объявила красный уровень погодной опасности из-за экстремальной жары на среду и четверг. Синоптики предупреждают о риске серьезных заболеваний и угрозе для жизни, поскольку необычно высокие температуры могут оказать "негативное влияние на здоровье всего населения".

В Испании жара охватила даже север страны

Испанское государственное метеорологическое агентство Aemet объявило красный уровень опасности в Стране Басков – регионе на севере страны, который обычно отличается более умеренным климатом.

В Сан-Себастьяне температура может достичь +40 °C, что более чем вдвое превышает исторический средний показатель для 22 июня, сообщает климатический мониторинг агентства Reuters.

По данным местных СМИ, в регионе уже отменили часть спортивных и культурных мероприятий.

При этом ожидается, что на севере будет даже жарче, чем в традиционно самых жарких городах юга Испании – Севилье и Кордове.

"Мы наблюдаем температуры, которые на 5–10 градусов превышают норму для этого времени года, а в некоторых северных районах – даже более чем на 10 градусов выше средних показателей", – отметил представитель Aemet Рубен дель Кампо.

В некоторых районах страны облегчения не принесёт даже ночь. В ряде местностей температура не опустится ниже +25 °C, а кое-где, в частности в юго-западной провинции Альмерия, ночью может сохраняться жара до +30 °C.

Власти Мадрида сообщили, что контролируют соблюдение компаниями трудового законодательства, которое позволяет работникам сокращать или изменять график работы при объявлении оранжевого или красного уровня погодной опасности.

Кроме того, работники имеют право на оплачиваемый отпуск продолжительностью до четырёх дней, если из-за погодных условий они не могут добраться до своего рабочего места.

Последствия тепловых аномалий

Напомним, по словам исследователей, океан продолжает опасно нагреваться. В частности, в 2025 году количество морских тепловых волн, когда температура в море была аномально высокой, более чем в три раза превысило показатель начала 1990-х годов. Как отмечают специалисты, сильная тепловая волна в море обесцвечивает коралловые рифы, уничтожает заросли водорослей, служащие убежищем для рыб, и опустошает рыбопромысловые угодья.

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