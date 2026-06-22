Вице-маршал Сената Польши вернул Украине государственные награды

Каминский добавил, что решение о возвращении наград он принял "с глубоким сожалением, но и с убеждением, что настоящее партнерство между народами можно построить только на основе правды, уважения к жертвам и взаимной честности".

Вице-маршал Сената Польши Михал Каминский намерен вернуть Украине две государственные награды, сообщает 300Polityka.

Издание утверждает, что о своём решении Каминский сообщил в письме послу Украины.

"Уважаемый господин посол! В связи с действиями и заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, которые поддержали все бывшие президенты Украины и подавляющее большинство украинского политического истеблишмента, я решил вернуть две государственные награды Украины, которыми меня наградили за работу на благо европейской интеграции Украины", – написал он.

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Каминский добавил, что принял эти награды от Украины как выражение признания своей многолетней преданности делу развития стратегического партнерства между Польшей и Украиной.

"Я получил их, в частности, за авторство первого в истории Европейского парламента доклада о членстве Украины в Европейском Союзе. На протяжении многих лет я также участвовал в формировании восточной политики покойного президента Республики Польша Леха Качиньского, который последовательно выступал за свободную, независимую и европейскую Украину", – отметил он.

Вице-маршал Сената Польши напомнил, что его страна выступала в защиту Украины в Европе, когда многие европейские политики относились к стремлениям Украины с определенной осторожностью.

"Мы поддерживали Украину политически, дипломатически и экономически, последовательно добиваясь её присутствия в евроатлантических и европейских структурах. На протяжении многих лет мы сознательно сдерживали исторические споры, понимая, что будущее польско-украинских отношений требует ответственности и доброй воли. К сожалению, сегодня трудно избавиться от впечатления, что эта добрая воля не встретила должной взаимности", – говорится в его письме послу Украины.

По его мнению, показательным символом такого положения дел остаются затянувшиеся трудности, связанные с проведением эксгумаций польских жертв волынской резни.

Каминский отметил, что эксгумации солдат Вермахта на территории Украины осуществлялись без существенных административных или политических препятствий.

"Трудно найти более наглядный пример иерархии памяти, с которой Польша не может согласиться", – добавил он.

Вице-маршал Сената Польши напомнил, что благодаря польским и европейским налогоплательщикам Украина до сих пор имеет возможность противостоять агрессии России.

"Уже более пяти лет Украина борется против российской агрессии, расходы на борьбу с которой в значительной степени покрывают также польские и европейские налогоплательщики. Польша и Европа продемонстрировали Украине солидарность в беспрецедентных масштабах. Сотни миллиардов евро помощи, военная, политическая и гуманитарная поддержка, а также открытые границы стали выражением убеждения в том, что Украина борется за ценности, общие для всего демократического мира", – подчеркнул он.

Каминский поделился, что его "удивляет и разочаровывает" то, что после многих лет такой огромной поддержки со стороны Польши и всей Европы "Украина до сих пор не смогла однозначно осудить виновных в Волынской резне и массовых убийствах, совершенных ОУН и УПА против граждан Республики Польша".

"Трудно понять, почему Украина до сих пор считает национальными героями лиц, ответственных за одну из самых трагических страниц в истории польско-украинских отношений. Еще труднее понять, почему в XXI веке лиц, связанных с этими преступлениями, представляют как образцы патриотизма для следующих поколений украинцев", – написал он.

В то же время вице-маршал Сената Польши признал, что каждая нация имеет право формировать собственную историческую память и выбирать своих героев.

По его словам, Польша не будет навязывать никому свое видение истории, но имеет право оценивать этот выбор.

Каминский подчеркнул, что если лиц, ответственных за массовые преступления против гражданского населения, провозглашают национальными героями, Польша имеет не только право, но и обязанность реагировать на это:

"Я принял эти награды как выражение общих ценностей, которые должны были стать основой отношений между Польшей и Украиной. Сегодня я не могу их оставить, поскольку высшие органы власти Украины и значительная часть её политической элиты до сих пор не смогли однозначно осудить виновных в Волынской резне и массовых убийствах граждан Республики Польша".

Вице-маршал Сената Польши добавил, что решение о возвращении наград он принял "с глубоким сожалением, но и с убеждением, что настоящее партнерство между народами можно построить только на принципах правды, уважения к жертвам и взаимной честности".

Скандал с Орденом Белого орла: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня заявил, что лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена из-за присвоения одному из украинских воинских подразделений названия, отсылающего к УПА.

После этого Зеленский опубликовал в соцсети фото из "Новой почты", где готовится посылка для отправки ордена. При этом он подчеркнул, что Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которые играют значительную роль в борьбе с Россией. Украинский президент напомнил, что этот орден был адресован народу и армии. В то же время Зеленский добавил, что Украина готова ко всем содержательным форматам взаимодействия с Польшей. Он выразил надежду, что "будущее подтвердит уважение к украинцам".

В сообщении министра канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Агнешки Енджак указывается, что, отправив орден в Польшу по почте, президент Украины Владимир Зеленский еще раз оскорбил поляков. Енджак указала на то, что Зеленский, когда получал награду три года назад, "не жаловался на её наличие" у Муссолини или Шредера.

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